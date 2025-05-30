Україна проявила гнучкість у переговорному процесі, проте Росія цього не робить, зауважив турецький міністр.

Небажання російської сторони проявити гнучкість у переговорному процесі щодо завершення війни, яку РФ веде проти України, може поставити її в "невигідне становище" в очах міжнародної спільноти, зокрема – США.

Як повідомляє Hurriet, таку заяву дорогою до Києва зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який днями відвідав Росію. За його словами, Сполучені Штати відіграють ключову роль у процесі припинення російсько-української війни. Президент США Трамп від самого початку говорив про прагнення до негайного припинення вогню.

"На цю мить Україна та європейська сторона проявили гнучкість в адаптації до позиції Америки й одразу прийняли її. Тепер, коли Росія не може продемонструвати те ж саме, вона може фактично опинитися у невигідному становищі в очах Америки та міжнародної спільноти, яка хоче припинення вогню", – додав турецький дипломат.

Відео дня

Фідан наголосив, що Туреччина донесла до російської влади – в тому числі правителя РФ Путіна – своє бачення параметрів припинення вогню. Анкара також висловила готовність стати посередником у мирному врегулюванні.

"Зараз сторонам необхідно заявити одна одній про свої переговорні позиції та представити переговорний документ", – додав турецький міністр.

Переговори України та РФ: останні новини

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков 29 травня заявив, що Росія пропонує провести новий раунд переговорів. Провести їх хочуть у Стамбулі 2 червня. За словами рупора Кремля, Україна поки що на цю пропозицію не відповіла.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова каже, що Росія планує відправити туди ту саму делегацію, що їздила на зустріч з Україною 16 травня. Нагадаємо, очолював російську команду тоді помічник Путіна Володимир Мединський.

Вас також можуть зацікавити новини: