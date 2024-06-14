Представників Китаю, а також Бразилії, яка нині головує у "Великій двадцятці", на саміті не буде.

Після більш ніж двох років війни Україна все ще намагається заручитися підтримкою країн Глобального Півдня. Як пише Bloomberg, на мирному саміті у Швейцарії 15-16 червня будуть представлені лідери "Великої сімки", включно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном, але важливих представників Бразилії, яка наразі головує у "Великій двадцятці", там не буде. Не очікується також жодного високопоставленого чиновника з Китаю.

"Така реальність ризикує звести нанівець зусилля України щодо припинення бойових дій. Хоча на зустрічі будуть присутні близько 90 країн, вузький набір цілей, включно з ядерною безпекою та продовольчою безпекою, все ж не зміг переконати деяких ключових лідерів країн Глобального Півдня приїхати", - зазначає видання.

Як зазначав президент Індонезії Прабово Субіанто, багато країн вважають, що на мирному саміті "мають бути присутні всі елементи, особливо Росія".

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Водночас Китай і Бразилія, що входять разом із Росією до групи БРІКС, висунули свої власні пропозиції щодо припинення війни. Зокрема, їхній план закликає до проведення міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, що є альтернативою пропозиціям Києва, підтримуваним Заходом.

Можливо, це спонукало Володимира Зеленського використати виступ на "Діалозі Шангрі-Ла" в Сінгапурі, щоб закликати азіатських лідерів приєднатися до саміту, звинувативши при цьому Пекін у співпраці з Москвою, пише Bloomberg.

"Я думаю, що це дуже нерозумно з його боку, тому що він повинен знати, що в Китаю багато друзів в Азії", - сказав експосадовець у міністерстві закордонних справ Сінгапуру і голова Ради Безпеки ООН Кішор Махбубані.

Ще один дипломат з однієї з країн Південно-Східної Азії наголосив, що неможливо говорити про мир, коли інша сторона відсутня, зазначивши, що навіть Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори.

Боротьба за вплив між США та Китаєм

Минулого року західні чиновники визнали, що програють у боротьбі за світовий вплив навколо війни в Україні, і почали докладати зусиль, щоб змінити думку на свою користь.

"Але це нелегка боротьба, з огляду на глобальне охоплення Китаю як економіки номер два у світі, а також на те, що країни від Індії до Єгипту продовжують дивитися на Росію з погляду торгівлі, енергетики, оборони або з історичних і культурних причин", - ідеться в статті.

Для Пекіна саміт і зустріч міністрів закордонних справ країн БРІКС у Росії цього тижня - частина непотрібної "битви за наративи", каже Цуй Хунцзянь, колишній китайський дипломат.

За його словами, Китай, найімовірніше, "чекає можливості для більш практичного випадку", ніж швейцарський захід. Це можуть бути прямі переговори між Росією та Україною і багатосторонній формат, що керується "духом компромісу, а не блокової конфронтації".

За словами Абхісіта Вейджаджіви, колишнього прем'єр-міністра Таїланду, проблема полягає у фундаментальній відсутності довіри між США і Китаєм та їхніми відповідними орбітами.

"Через це дуже важко зрозуміти, як одна зі сторін може претендувати на легітимність ініціації будь-якого мирного саміту", - сказав він в інтерв'ю. "Інша сторона просто не погодиться на це".

Мирний саміт у Швейцарії розпочнеться вже завтра

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії вже на цих вихідних. У ньому мають узяти участь 90 держав та організацій. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що головними пунктами Формули миру обрано ядерну та продовольчу безпеку, а також повернення депортованих і полонених.

Китай і низка інших країн Глобального Півдня наполягають на участі Росії в цьому процесі. Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва відмовився від участі, заявивши, що "немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участі обидві сторони конфлікту".

Наприкінці травня Бразилія разом із Китаєм оголосила про проведення альтернативного саміту миру (на противагу швейцарському). Основна ідея, проголошена ними, полягає в заморожуванні війни на поточних позиціях.

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