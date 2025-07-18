Він зазначив, що минулого тижня відбулася зустріч "Коаліції рішучих".

Плани щодо відправки сил стримування в Україну практично завершені і готові до реалізації, коли буде досягнуто перемир'я. Таку заяву зробив під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "Коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", – сказав він.

За словами Стармера, розробка військових планів потребує часу. Саме тому їх підготовкою вирішили зайнятися до припинення вогню у війні Росії проти України.

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"Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", – констатував Кір Стармер.

Миротворці в Україні

У Європі вже не один місяць говорять про можливість відправки миротворців в Україну. Однак є нюанс.

Хоча деякі країни і розглядають відправку сил стримування в Україну, вони готові зробити це тільки після досягнення перемир'я у війні.

У Європі також намагалися заручитися підтримкою США. Але, як пише Bloomberg, Штати не будуть прикривати з повітря європейських миротворців в Україні.

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