Компанія зазначає, що через логістичні труднощі експорт автомобілів та постачання запчастин до Росії призупинено з березня.

Автомобільна корпорація Mitsubishi Motors призупинила постачання в РФ та локальне виробництво на автозаводі у Калузі.

Про це повідомляє пресслужба Mitsubishi Motors.

Компанія зазначає, що через логістичні труднощі експорт автомобілів та постачання запчастин до Росії призупинено з березня.

Як відомо, з моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну більше 500 компаній оголосили про свої зміни в планах щодо Росії.

Деякі з них заявили про повний вихід і згорнули діяльність, інші – лише призупинили свій бізнес, або лише відмовились від запланованих інвестицій, частина – продовжує роботу в звичайному режимі.

Раніше стало відомо, що французька компанія Danone, яка виробляє продукти, розглядає можливість варіанти, як покинути Російську Федерацію. Рішення пов'язане нібито з новими санкціями, які підготували в США.

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