Риторика країни різко змінилася на тлі мітингів, які провокує в центрі столиці проросійська партія "Шор".

Молдова найближчим часом може приєднатися до економічного тиску на Росію та долучитися до санкцій ЄС в рамках наступного пакета відповідних обмежень. Нагадаємо, що 1 березня в ЄС назвали головну мету наступного пакета антиросійських санкцій.

Про відповідні наміри заявив глава Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, повідомляє Newsmaker. За його словами, уряд дещо переоцінив свою позицію відносно Росії.

"Було вирішено, що Молдова не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, включно із санкціями. Тепер же ми переоцінюємо деякі рішення, ухвалені раніше, і найближчим часом представимо нові", - сказав Попеску.

Міністр зазначив, наразі Європейський союз веде санкційну політику в рамках 38 режимів, що використовуються як правова основа для розроблення обмежень. З цієї низки ініціатив Молдова приєдналася до 21.

За словами дипломата, подальші кроки Кишенева будуть прийняті з огляду на моніторинг припливів так відтоків коштів в тих чи інших установах, які є важливими гравцями економіки.

"Поки що ми аналізуємо, як Молдова реагуватиме в певних сферах. У тому, що стосується санкцій, наша позиція абсолютно зрозуміла. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте", - додав він.

Кремль провокує Молдову до різкої риторики своїми бунтами в Кишиневі

Нагадаємо, що на цьому тижні суспільно-політичне життя Молдови зазнало хвилювань через дії проросійської партії "Шор", яка підбурює місцеве населення на бунт проти чинної влади.

Спочатку мітингувальники заявили, що уряд має їм компенсувати комунальні витрати за цей зимовий сезон, але згодом вже самі заплуталися у своїх претензіях. Вважається, що члени партії "Шор" намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові на користь лідера РФ Володимира Путіна. У вівторок, 28 лютого, центр Кишенева буквально паралізувало через бунт мітингувальників. Це спровокувало побоювання щодо можливого вторгнення сил РФ на територію Молдови.

В цей же день угорський лоукостер Wizz Air заявив, що закриває базу в Молдові через російську агресію.

Вже сьогодні стало відомо, що рейси в Молдову виконує лише один літак - A321 YR-ADI. Аерофлот країни спустошений.

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