У понеділок, 18 січня, на гірськолижному курорті Верб'є у Швейцарії зійшла лавина, внаслідок чого під сніговими завалами опинилися 10 лижників.
Про це повідомляє прес-служба кантональної поліції.
Трагедія забрала життя однієї людини – громадянина Великої Британії. Іншого чоловіка доправили в лікарню. Він перебуває у важкому стані.
Правоохоронці наголосили, що сходження лавини відбулося за межами лижної траси.
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Рятувальники на вертольотах перебувають на місці події і намагаються віднайти завалених людей. Крім цього, лижників шукають і за допомогою собак.
Відомо, що прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом інциденту.
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