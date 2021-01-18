Внаслідок сходження лавини загинула одна особа.

У понеділок, 18 січня, на гірськолижному курорті Верб'є у Швейцарії зійшла лавина, внаслідок чого під сніговими завалами опинилися 10 лижників.

Про це повідомляє прес-служба кантональної поліції.

Трагедія забрала життя однієї людини – громадянина Великої Британії. Іншого чоловіка доправили в лікарню. Він перебуває у важкому стані.

Правоохоронці наголосили, що сходження лавини відбулося за межами лижної траси.

Читайте такожЛікарі прооперували туриста, якого напередодні врятували зі снігової пастки в Карпатах (відео)

Рятувальники на вертольотах перебувають на місці події і намагаються віднайти завалених людей. Крім цього, лижників шукають і за допомогою собак.

Відомо, що прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом інциденту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН