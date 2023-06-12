Він серйозно постраждав під час ракетного обстрілу.

Німецька вівчарка з України, яка отримала важкі ушкодження на передовій, тепер служить в угорській поліції.

Як пише AP, трирічний пес на прізвисько Рембо супроводжував українських захисників у Харківській області. Під час одного з ракетних обстрілів, в результаті якого постраждали кілька українських воїнів, осколки відірвали частину черепа собаки, пошкодивши щелепу і сильно покалічивши праве вухо.

Рембо прооперували і перевезли на захід країни, де глава угорської організації з порятунку німецьких вівчарок Віолетта Ковач забрала його в реабілітаційний центр. Собака провів вісім місяців у центрі, йому реконструювали щелепу, ампутували праве вухо та видалили кілька зубів.

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Наразі Рембо проходить навчання у поліцейському управлінні Будапешта, де навчається взаємодіяти з людьми на демонстраціях та в реабілітаційних установах. Його "усиновив" підполковник поліції Дьюла Деско. "Робота з ним вимагає більше терпіння і більше уваги, оскільки ми не знаємо, які психічні проблеми спричинила його травма голови, але Рембо відкритий з людьми і приймає їх, незважаючи на свої травми", - сказав він.

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У Держприкордонслужбі України раніше розповіли історію порятунку вівчарки, що потрапила під обстріл українських позицій в Донецькій області.

Минулої весни в Миколаївській області службовий пес російських окупантів, яких розбили українські захисники, прийшов в сусіднє село. Його забрали на службу місцеві кінологи.

Нагадаємо, що восени у Києві нагородили собак, які беруть участь у війні з російськими загарбниками.

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