Літак-амфібія знаходився на балансі управління лісовим господарством Туреччини. Він здійснював польоти з території провінції Адана.

У провінції Кахраманмараш на півдні Туреччини розбився пожежний літак типу "Берієв-200".

За попередніми даними, на борту літака, орендованого в Росії, разом з екіпажем перебували семеро людей.

Літак-амфібія знаходився на балансі управління лісовим господарством Туреччини, здійснюючи польоти з території провінції Адана.

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Літак зазнав аварії біля долини Кисик району Бесен.

Губернатор провінції Кахраманмараш Фарук Джошкун повідомив "Анадолу", що літак брав участь у гасінні пожежі, що виникла в районі Алмали.

"У гасінні пожежі, що почалася в лісовому масиві в результаті удару блискавки, була задіяна авіація. Незабаром зв'язок з літаком перервався і він впав. У район аварії направлені загони рятувальників", - сказав Джошкун.

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Автор: Ірина Погоріла