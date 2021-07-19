Серед кандидатів називають екс-президента Хорватії Колінду Грабар-Кітаровіч, колишнього президента Литви Далю Грибаускайте і чинного президента Естонії Керсті Кальюлайд.

На посаду нового генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) можуть претендувати три жінки.

Про це повідомляє видання Politico.

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року. Країни-члени продовжили його мандат виконання обов'язків до вересня 2022 року.

Наразі у штаб-квартирі НАТО вже розпочалися формальні обговорення щодо наступника Столтенберга. Очікується, що ім'я наступного генерального секретаря Альянсу буде представлене на саміті лідерів НАТО у Мадриді наприкінці весни або на початку літа наступного року.

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Як зазначає видання, у Брюсселі та інших столицях країн-членів Альянсу вже розпочалися затяті спекуляції, і деякі посадовці, дипломати і аналітики кажуть, що після 72 років існування НАТО давно вже настав час вперше призначити жінку на ключову цивільну посаду. Також лунають думки, що, беручи до уваги продовження конфронтації з Росією, обрання представника Східної Європи надішле важливий сигнал Москві.

У зв'язку з цим видання наводить список жінок, які можуть бути кандидатами на посаду генерального секретаря НАТО.

Зокрема, йдеться про колишнього президента Хорватії Колінду Грабар-Китаровіч, колишнього президента Литви Далю Грібаускайте і чинного президента Естонії Керсті Кальюлайд.

Нагадаємо, у березні 2019 року було вирішено, що Столтенберг перебуватиме на посаді генсекретаря НАТО до 30 вересня 2022 року.

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Автор: Віталій Саєнко