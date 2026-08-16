Україна почала бити вглиб Росії британськими безпілотниками, – The Times

Українські військові вперше почали застосовувати британські безпілотники для далекобійних ударів по російських НПЗ.

Україна протягом останніх шести місяців почала застосовувати британські безпілотники для ударів по цілях на великій відстані вглиб території Росії. Серед них – реактивний безпілотник Nyan, який випробовував Королівський флот Великої Британії. Про це повідомляє газета The Times із посиланням на джерела у Збройних силах України.

За інформацією видання, Україна також використовувала ще один британський безпілотник, виробника якого не називають із міркувань безпеки. Водночас більшість далекобійних ударів українські військові проводять за допомогою безпілотників власного виробництва.

"Збройні сили досягли значного успіху з британськими безпілотниками", – заявило високопоставлене джерело в українських військових.

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За даними The Times, британські безпілотники використовувалися для атак на російські нафтопереробні підприємства поблизу Москви, у Ярославлі та Волгограді. Безпілотник Nyan також застосовували для ударів по цілях поблизу Бєлгорода.

Використання британських безпілотників Україною може спричинити нову реакцію Москви. Співрозмовники The Times припускають, що Росія може посилити гібридну кампанію проти Великої Британії. За словами високопоставленого джерела в британському оборонному відомстві, Москва вже проводить проти країни кібератаки та шпигунські операції.

Водночас британська сторона офіційно не підтвердила повний перелік безпілотників, які могли бути передані Україні та використані під час ударів углиб Росії.

Далекобійні удари по Росії - останні новини

Україна останніми тижнями посилила кампанію далекобійних ударів по російській військовій інфраструктурі та об'єктах, пов'язаних із забезпеченням російської армії. Мета таких атак – послабити спроможність Москви продовжувати війну проти України.

15 серпня Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові завдали ударів по російській авіабазі Саваслейка та важливому об'єкту "Роскосмосу" в Самарській області. За його словами, для цього застосовували українські ракети "Фламінго".

Раніше, 4 серпня, губернатор Московської області Андрій Воробйов заявляв про кілька ударів українських безпілотників у промисловій зоні Новосілки.

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