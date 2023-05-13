Для пошуку невідомого об'єкта залучили Сили територіальної оборони.

У суботу, 13 травня, у повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, що залетів з боку Білорусі.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі з посиланням на дані Центру повітряних операцій. Ймовірно, це був аеростат спостереження.

Радіолокаційний контакт було втрачено на околицях міста Рипін. Оперативне командування ухвалило рішення задіяти чергові Сили територіальної оборони для пошуку невідомого об'єкта.

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Відносини Польщі та Білорусі

Білорусь - одна з найлояльніших до Росії країн. На тлі війни РФ проти України Білорусь вступає у конфронтацію з Польщею, зокрема, штучно створюючи напругу на кордоні.

Раніше цього року активізувалися потоки нелегальних мігрантів, які польська влада як і раніше вважає огранізованими білоруськими спецслужбами. А зовсім нещодавно стався черговий епізод зіткнення прикордонників з мігрантами біля сторожової вежі в польській Наревці у Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю. Мігранти кидали у прикордонників каміння.

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