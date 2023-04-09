Загалом за минулу добу польський кордон безуспішно намагалися перетнути 28 осіб.

Раніше цього року активізувалися потоки нелегальних мігрантів, які польська влада як і раніше вважає огранізованими білоруськими спецслужбами. Черговий епізод зіткнення прикордонників з мігрантами стався напередодні біля сторожової вежі в польській Наревці у Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю.

Як повідомили в прикордонній службі Польщі, іноземці намагалися незаконно перетнути кордон, а коли не змогли це зробити – атакували службовий патруль.

"Група з 20 агресивно налаштованих іноземців закидала службові патрулі камінням і гілками. ... Іноземці були агресивними, бо не змогли перетнути кордон. Польсько-білоруський кордон під охороною!", – йдеться в повідомленні відомства.

Відео дня

Прикордонна служба уточнила, що постраждалих внаслідок епізоду не було. Як інформує польське видання RMF24, загалом за минулу добу польський кордон безуспішно намагалися перетнути 28 осіб. В основному це були громадяни Пакистану та Вірменії.

Ситуація на кордоні України та Білорусі - що відомо

Напередодні білоруські прикордонники скаржилися на українських колег через нібито загрозливі і непристойні жести на їхню адресу. Крім того, білоруси нарікали на те, що прикордонники вмикають гімн України і вивішують білоруський біло-червоно-білий прапор.

В одному з сюжетом на білоруському державному телебаченні прикордонник з Гомельського району скаржився, що українські колеги встановили в лісі манекен у формі солдата РФ на ім'я "Валера". У відповідь на "Валеру" білоруські прикордонники вивісили патріотичні білборди на п'яти КПП.

Також білоруська сторона скаржилася на встановлений ДПСУ екран, на якому транслюють заяви Олександра Лукашенка про підтримку війни проти України, а також наслідки обстрілів українських міст, в тому числі, здійснених з території Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: