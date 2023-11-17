Загальна сума військової допомоги Нідерландів для України зросте до близько 7,5 млрд євро.

Уряд Нідерландів виділяє додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу для України у 2024 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

Глава оборонного відомства Нідерландів зазначила, що ця допомога є сигналом непохитної підтримки Києва у війні з Росією.

Ці кошти стануть частиною ширшого пакету допомоги, який Нідерланди нададуть Україні наступного року. Цей пакет також включатиме початкові 102 млн євро на відбудову і гуманітарну допомогу, які будуть збільшені впродовж року, якщо це буде потрібно.

Відео дня

Оллонгрен повідомила, що з врахуванням цього пакета допомоги, загальна сума нідерландської підтримки для України під час війни становить близько 7,5 млрд євро.

"Найбільш важливим для мене є те, що ми надамо додаткові 2 млрд євро на військову допомогу у наступному році", - наголосила Оллонгрен.

"Це гарантує нашу підтримку для України та забезпечить послідовність, що є критичним для України", - сказала вона, посилаючись на вибори у Нідерландах, які відбудуться 22 листопада і змінять керівну урядову коаліцію.

Оллонгрен уточнила, що підтримка буде надана з врахуванням потреб Києва і може включати більш просунуті можливості дронів.

Військова допомога від Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна передасть Україні патрульні кораблі для захисту зернового коридору. Утім, точні дати постачання і етапи підготовки українського персоналу не будуть озвучуватися публічно.

Раніше Рютте висловив сподівання, що літаки F-16 зможуть бути передані Україні якомога швидше. Після зустрічі с нідерландським прем'єром президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 американських винищувача F-16 після тренування пілотів та інженерів.

Вас також можуть зацікавити новини: