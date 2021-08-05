Відповідну заяву Лукашенко зробив у зв'язку зі смертю на білорусько-литовському кордоні громадянина Іраку, який намагався нелегально потрапити до Євросоюзу.

Олександр Лукашенко доручив прикордонникам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактам її порушення, особливо з півдня та заходу.

Про це він заявив сьогодні на нараді з питань ситуації на кордоні, передає БЕЛТА.

"Відсьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь це з півдня або з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити - ось після цієї наради, обговоримо, - зберетеся у держсекретаря. Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити. Ось це ми повинні зробити. Елементарно", - заявив Лукашенко.

"Не дай бог, вони (суміжні країни – ред.) почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали (мова про нелегальних мігрантів – ред.), через офіційні пропускні пункти. Це вже... ви знаєте наслідки, вони - теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають", - додав він.

Відповідну заяву Лукашенко зробив у зв'язку зі смертю на білорусько-литовському кордоні громадянина Іраку, який намагався нелегально потрапити до Євросоюзу.

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"М'яч на їхньому боці. Але дійти до того, щоб вбивати людей і напівживих викидати на нашу територію... Ну, нацисти і все, що про них казати", - додав глава держави.

Нагадаємо, важко поранений чоловік був виявлений у ніч на 4 серпня в районі пункту пропуску Беняконі в Білорусі. У Білорусі стверджують, що його нібито "підкинули" з території Литви.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. У свою чергу білоруська влада вже заявляла, що справляється з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Згодом Лукашенко сказав, що він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

Автор: Денис Прядко