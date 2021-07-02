У зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, в п'ятницю ввечері уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації в країні.
Як інформує Delfi, оперативним главою з екстремальної операції призначена міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Ситуація з мігрантами в Литві
Повідомляється, що за минулу добу прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів, що майже в три рази більше, ніж колишні добові рекорди.
В даний момент для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС. Загалом цього року до Литви з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранта – вдесятеро більше, ніж за весь 2020 рік.
Повідомляється, що мігранти з Сирії та Іраку прибувають до Мінська рейсами з Багдада. Потім державні турагентства Білорусі доставляють їх автобусами до литовського кордону.
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