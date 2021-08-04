Чоловіка сильно побили, коли він повертався з Литви, стверджують у Білорусі.

На білорусько-литовському кордоні помер громадянин Іраку, який намагався нелегально потрапити до Євросоюзу.

Про це повідомляє Zerkalo.io.

Важко поранений чоловік був виявлений в ніч на 4 серпня в районі пункту пропуску Беняконі в Білорусі. Про це повідомили прикордонникам, але врятувати мігранта не вдалося.

Читайте такожУкраїна допоможе Литві боротись із нелегальними мігрантамиНа цьому тлі Лукашенко доручив правоохоронним органам своєї країни розслідувати подію, а також знайти родичів загиблого, видати їм візи та допомогти з репатріацією тіла.

В урядовому Telegram-каналі "Пул першого" стверджують, що іракця сильно побили, коли він повертався з Литви.

А в Державній служби охорони кордону Литви заявили, що білоруські колеги про це їх не повідомляли.

При цьому литовські прикордонники підтверджують, що тепер не впускають нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до країни з Білорусі — їх розгортають назад і вимагають перетнути кордон легально.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. У свою чергу білоруська влада вже заявляла, що справляється з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Згодом Лукашенко сказав, що він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

Автор: Станислав Кожемякин