ЄС не дозволить себе залякати, відзначив Шарль Мішель.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що режим Олександра Лукашенка несе відповідальність за зростання числа нелегальних мігрантів і біженців, які потрапляють до Литви через кордон із Білоруссю.

Про це пише DW.

У вівторок, 6 липня, він відвідав контрольно- пропускний пункт у литовському селищі Мядінінкай на кордоні з Білоруссю. Разом з ним була прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон.

За його словами, у Брюсселі підозрюють, що до подій причетний Мінськ. Мішель відзначив, що ЄС - "не наївний" і "не дозволить" себе залякати.

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"Ми зробимо все можливе, щоб надати вам більш активну підтримку. Литовські кордони - це європейські кордони", - заявив він.

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Автор: Людмила Жерновська