Генерал-лейтенант Карстен Броєр зазначив, що Росія виготовляє багато зброї та техніки для бойових дій.

Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО через 5-8 років. За його словами, це може статися, якщо країна відновить свої сили після війни в Україні. Про це пише Reuters.

"До того часу, виходячи з нашого аналізу, Росія (відновить) свої сили до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим. Я не кажу, що це відбудеться, але це може бути можливим", - наголосив генеральний інспектор Бундесверу під час візиту до Польщі.

За його словами, Росія продовжує виготовляти багато військової техніки, яку не постачає у повному обсязі на фронт в Україну, тому "в 2029 році ми повинні бути готові".

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"Те, що ми бачимо - це загроза через п'ять-вісім років", - попередив Броєр.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що Україна досі здатна перемогти Росію у війні. Про це він сказав в інтерв’ю журналу Focus, передає видання Tagesschau.

Коли в нього запитали про можливість перемоги України у війні, він відповів впевнено.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - додав Пісторіус.

Він наголосив, що саме через це його країна "досягає больового порогу", коли вирішує питання про передачу озброєння зі складів Бундесверу.

Загроза для країн НАТО з боку РФ: останні новини

Раніше Інститут вивчення війни писав, що Росія залякує країни НАТО, а особливо Фінляндію через вступ країни до альянсу. Аналітики зазначають, що такими діями Кремль намагається стримувати розширення впливу НАТО на інші країни, через що готує інформаційне підґрунтя для тривалої конфронтації з країнами Заходу.

Також редактор з питань безпеки і оборони Sky News Дебора Хейнс заявила про можливість Третьої світової війни через події, які відбуваються у різних частинах світу, серед яких війна в Україні та на Близькому Сході.

"Це не означає, що ескалація до глобального протистояння неминуча, але зараз вона, мабуть, більш вірогідна, ніж будь-коли після закінчення останньої світової війни. Рішення Ірану запустити безпрецедентний шквал ракет і безпілотників проти Ізраїлю щойно підняло ставки ще вище", - пояснила експерт.

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