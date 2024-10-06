НАТО не вистачає 49 бригад: в Defense Express пояснили, чому це 'мінімальні вимоги'

Йдеться про необхідність збільшити сили в понад 1,5 раза.

НАТО необхідно значно посилити свої оборонні можливості - збільшити кількість бойових бригад з 82 до 131, створити нові корпуси та дивізії, кількість яких має зрости з 24 до 38, і це лише для досягнення мінімальних вимог, пише Welt.

Також важливо майже з нуля створити наземну компоненту протиповітряної оборони. Кількість підрозділів ППО має зрости з 293 до 1467. Кількість вертолітних підрозділів також потрібно збільшити з 90 до 104, а також посилити логістичні й транспортні можливості. Ці вимоги до країн-членів НАТО були затверджені в штабі об'єднаних сил Альянсу і підписані верховним командувачем НАТО в Європі Крістофером Дж. Каволі та головою командування з трансформації П'єром Вандьє.

Як пише Defense Express, така масштабна задача демонструє, наскільки питання колективної безпеки перетворилося на колективну безвідповідальність в рамках НАТО. Йдеться про необхідність збільшити сили в понад 1,5 раза.

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Якщо розкласти це завдання на конкретні кроки, то розширення сухопутних сил на 49 бригад, кожна з яких складається з 5 тисяч військових, потребує додатково 245 тисяч бійців, а також тисячі одиниць озброєння. Для порівняння, сухопутні війська Бундесверу складаються з 62 тисяч, тобто НАТО фактично не вистачає ще чотирьох армій Німеччини. Французькі сухопутні війська мають чисельність 114 тисяч, тоді як армія США налічує 453 тисячі військових.

Якщо взяти німецький підхід до озброєння сухопутних сил, то для потреб НАТО необхідно близько 1200 танків, 2700 БМП, понад 3000 БТРів і 900 великокаліберних артилерійських систем. За американським підходом цифри схожі: 1300 танків, 2300 БМП, 5000 БТРів і понад 1200 артилерійських систем.

Окрім того, необхідно відновити наземну протиповітряну оборону, яку значно скоротили після завершення Холодної війни, особливо в європейському сегменті НАТО. Наприклад, Велика Британія до 2021 року використовувала застарілі ЗРК Rapier, здатні вражати цілі на відстані лише до 8 км. Німеччина у 2005 році зняла з озброєння всі ЗРК середньої дальності, витративши 1,23 млрд євро і п'ять років на розробку системи ППО NNbS.

Для реалізації цих вимог, як зазначено в документах НАТО, потрібні не лише значні фінансові ресурси, що перевищують 2% ВВП, але й значні часові витрати.

НАТО готується до війни проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, НАТО поступово готується до можливої війни проти Росії. Так, наприкінці вересня стало відомо, що Альянс складає плани масової евакуації поранених. В НАТО розуміють, що вільно використовувати санітарну авіацію, як в Іраку чи Афганістані, у війні з РФ не зможуть.

Також ми розповідали, що в НАТО пропрацьовують сценарії розгортання війни проти Росії. Зокрема один зі сценаріїв передбачає, що після нової мобілізації Росія відкине ЗСУ на фронті в Україні і потім розпочне агресію проти НАТО.

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