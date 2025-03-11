Розробка може нести на собі до шести FPV-дронів.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав роботу українського дрона-носія від розробника з Brave1.

Відповідне відео він розмістив у своєму Telegram-каналі. Міністр зазначив, що система переносить FPV-безпілотники, щоб ті знищували цілі в тилу ворога.

"Носії переносять на собі до шести FPV-дронів та працюють як ретранслятори для зв’язку між оператором і FPV. Після скиду з носія, FPV вражають ворожі РЕБ, ППО, штаби та живу силу на відстані, до якої б не долетіли самостійно", – прокоментував Федоров.

За його словами, такі БпЛА стали незамінними для бійців: вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані.

"Дрон-носій від української компанії – учасника Brave1 Autonomous Engineering R&D Ukraine уже використовують на фронті, і він отримує позитивний фідбек від військових. На відео – робота цього дрона. Технології від учасників Brave1 посилюють фронт та зберігають найцінніше – життя бійців", – написав Федоров.

Використання дронів на війні

У 2025 році Міноборони України планує закупити 4,5 млн FPV-дронів. На це спрямовує понад 110 млрд грн.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, зокрема про морські українські дрони. За його словами, на сьогодні це не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, це багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і FPV-дрони, і інші засоби. В тому числі вони використовуються для дистанційного мінування.

Він зазначив, що наші дрони вже можуть захистити себе від вогневого контакту ворожої авіації, бо працюють спеціальні системи і в тому числі працює штучний інтелект.

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