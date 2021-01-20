Номінант Байдена на посаду держсекретаря США засуджує намагання російської влади змусити Навального замовкнути.

Кандидат обраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на посаду державного секретаря Ентоні Блінкен вважає, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального свідчить про страх президента Росії Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен повідомив під час слухань у комітеті Сенату США з питань закордонних справ (засідання транслювалося на сайті комітету).

Зокрема, у нього запитали, якою має бути реакція Сполучених Штатів на арешт Навального, і чи повинні США продовжувати чинити тиск на Росію.

Читайте такожБайден в ніч перед інавгурацією зупинився в гостьовому будинку біля Білого дому

"Це неймовірно, яким наляканим, як видається, є Володимир Путін від одного чоловіка. Я думаю, що це багато чого говорить", - заявив Блінкен.

На його думку, Навальний представляє голос багатьох мільйонів росіян.

"І їхній голос має бути почутим в Росії. І спроби змусити замовчати цей голос шляхом утихомирення пана Навального є тим, що ми рішуче засуджуємо", - сказав Блінкен.

За його словами, створені Росією різні виклики потребують термінової відповіді, і вони посідають важливе місце на зовнішньополітичному порядку денному нової адміністрації Байдена.

Що відомо про затримання Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєва». Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко