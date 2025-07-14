Замість цього Угорщина планує диксредитувати українську мобілізацію.

Угорщина не має наміру брати участь у закупівлях зброї в США для потреб України, як це пропонує Дональд Трамп. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, якого цитує Origo.

Оскільки Трамп має хороші особисті стосунки з угорським прем'єром Віктором Орбаном, Сіярто не став критикувати президента США за намір постачати зброю Україні, хоча європейські країни за це він критикує регулярно. Натомість глава МЗС Угорщини заявив, що ніхто не зробив для миру в Україні стільки, як Трамп. При цьому він додав, що Європа буцімто чинила опір миротворчим зусиллям Трампа.

"Я щиро сподіваюся, що обговорення миру продовжаться. Бо в наших інтересах мати мир", – сказав Сіярто, але заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України".

Відео дня

При цьому він різко розкритикував українську мобілізацію, заявивши що в Україні "відбуваються полювання на людей".

"В Україні в багатьох випадках відбуваються полювання, і непідготовлених людей, у багатьох випадках абсолютно нездатних та непридатних до служби на передовій, викрадають на очах у їхніх родин та малолітніх дітей і змушують служити на передовій", – наголосив Сіярто.

Угорський міністр пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у вівторок. Він закликатиме Брюссель зайняти жорстку позицію щодо того, що він сам вважає "насильницьким, жорстоким примусовим призовом" в Україні.

Трамп планує допомогти Україні зброєю

Як писав УНІАН, президент США образився на Володимира Путіна, який уперто не хоче згортати свою агресію проти України, тож вирішив відновити поставки зброї Україні. Проте оскільки раніше сам же Трамп критикував військову допомогу Києву, він вимагає, аби за ці поставки заплатили європейські країни НАТО.

Сьогодні Трамп повідомив, що зокрема передасть для потреб України додаткові 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракети-перехоплювачі до них. Також очікуєттся поставка й інших видів зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: