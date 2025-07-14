Парадокс ситуації в тому, що не так давно трампісти в Конгресі блокували військову допомогу Україні.

Поставка американської зброї Україні через НАТО – це спосіб, у який Дональд Трамп намагається уникнути критики з боку своїх прихильників, яких він роками переконував, що США не повинні просто так допомогати Києву. Про це пише CNN.

"Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її самій Україні, Трамп сподівається захистити себе від політичної критики щодо того, що він порушує передвиборчу обіцянку зменшити роль США у багаторічній війні", – йдеться у публікації.

Крім того, очевидним є і намір Трампа нажитися на допомозі Україні, бо кожен зенітно-ракетний комплекс Patriot, який мають оплатити європейці, коштує приблизно 1 мільярд доларів.

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Протягом останніх двох тижнів офіційні особи в США та Європі працювали над деталями того, як цей план працюватиме. Саме НАТО не постачає зброю Україні, а швидше грає роль координатором зусиль окремих країн.

Один з можливих механізмів, як адміністрація Трампа допомагатиме Україні, передбачає, що європейські країни передають Києву вже наявну у них зброю, а потім замовляють її заміну у американських виробників.

Серед країн, які вже висловили намір взяти участь у такій схемі – Німеччина та Норвегія. За словами офіційних осіб, ймовірно, приєднаються ще щонайменше чотири країни.

Трамп придумав, як допомогти Україні

Як писав УНІАН, минулого тижня Дональд Трамп анонсував нову схему американської військової допомоги Україні. За його словами, Америка "продаватиме" зброю НАТО, а вже НАТО передаватиме її в Україну.

Однак наразі не є зрозумілим, як саме НАТО "купуватиме" цю зброю: чи будуть це гроші із загальної "каси" альянсу, чи усі країни-члени "скинуться на неї", чи можливо платитимуть конкретні країни-"добровольці".

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