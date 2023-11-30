Він також заявив, що стратегія ЄС і США у війні в Україні "явно зазнає невдачі".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що інтереси його країни спрямовані на "мирні ініціативи", а не підтримку війни в Україні, і відзначив готовність до нормалізації відносин з Росією.

Як говориться в заяві на сайті уряду Словаччини, Фіцо сьогодні прийняв посла США Гаутаму Рану і посла РФ Ігоря Братчикова в Братиславі і "виклав їм свій погляд на розвиток словацько-американських і словацько-російських відносин".

"Словацька Республіка є державою-членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у суверенних позиціях, які не завжди відповідають політиці єдиної правильної думки, що пропагується в Євросоюзі. Пріоритетом зовнішньої політики, яку я маю намір реалізувати, є захист і просування словацьких національно-державних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні", - заявив Фіцо.

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Він також заявив, що стратегія ЄС і США у війні в Україні "явно зазнає невдачі".

"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни на Україні і до стандартизації словацько-російських відносин", - додав Фіцо.

Позиція Фіцо - що відомо

Роберт Фіцо отримав пост прем'єр-міністра Словаччини після перемоги на виборах в жовтні. Він відкрито виступає проти підтримки України у війні з Росією і згорнув всі програми допомоги нашій країні, аргументувавши це тим, що краще 10 років обговорювати мир, ніж воювати.

Крім того, політик назвав найбільшу війну в Європі за останні 70 років"замороженим конфліктом".

Також уряд Словаччини прийняв рішення продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

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