Питання полягає в тому, як зробити так, щоб у президента України було достатньо важелів тиску для переговорів і укладення угоди, зазначив радник Байдена.

Уряд України має сам вирішити, закінчити війну, розв'язану Росією, чи продовжувати її. Таку заяву зробив радник чинного американського президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

В етері подкасту The New York Times "Шоу Езри Кляйна" він зауважив, що аргумент про те, що якщо США постачають Києву військову допомогу, то мають диктувати і результат подій, не витримує критики.

"Я чув критиків, які говорили: "Чому б Сполученим Штатам просто не змусити Україну погодитися на угоду?" І моя відповідь на це запитання така: це українська земля. Це українські життя. Демократично обраний український уряд має сам вирішити, закінчити війну чи продовжувати її", – сказав Салліван.

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За його словами, реальне питання для нього полягає не в тому, чому б Вашингтону не натиснути на українського президента Володимира Зеленського, щоб Україна віддала "певну кількість територій". Питання в тому, як зробити так, щоб в українського лідера було достатньо важелів тиску для переговорів і укладення угоди.

Салліван підкреслив, що не вважає правильним, щоб Сполучені Штати Америки "диктували країні, яка бореться за своє виживання, точні умови або форму переговорів, якщо це не призведе до війни".

"Усе, про що Україна просила американський народ, – це те, що, на мій погляд, ми можемо дати, – постачання зброї, розвідка і підтримка. І я не вважаю, що для США накладно продовжувати це робити, що ми повинні ставити під загрозу нашу моральну підтримку країни, на яку напали і намагаються позбавити суверенітету. Тож аргумент, що, оскільки ми постачаємо зброю Україні, ми маємо диктувати Україні результат подій, для мене не витримує критики", – резюмував радник Байдена.

Завершення війни: ви могли це пропустити

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що оптимальний варіант завершення війни в Україні наразі – це заморожений конфлікт. За його словами, до планів обраного президента США Дональда Трампа якомога швидше почати переговори про припинення війни він ставиться скептично.

Раніше майбутній президент США Дональд Трамп зробив заяву про плани щодо завершення війни в Україні та можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Є тільки одна стратегія (завершення війни, – ред.), і все залежить від Путіна. Я не можу уявити, що він у захваті від того, як усе склалося, тому що для нього все теж пішло не зовсім вдало".

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