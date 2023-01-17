Можливий новий глава Міноборони Німеччини не такий, як канцлер, зазначили журналісти.

Новий міністр оборони Німеччини вже відомий - посаду замість Крістіне Ламбрехт обійме чиновник із землі Нижня Саксонія.

Відомство очолить нинішній глава Міністерства внутрішніх справ землі Нижня Саксонія Борис Пісторіус, повідомляє Der Spiegel, посилаючись на відомості своїх джерел. "...міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії приймає управління від Крістіне Ламбрехт, яка раніше подала заяву про відставку", - дізналися журналісти.

За відомостями видання, Пісторіус не такий, як канцлер Німеччини Олаф Шольц, а більш чіткий та агресивний.

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"Завдяки своїй прямій мові Пісторіус вважався одним із найпопулярніших міністрів Нижньої Саксонії", - йдеться у матеріалі.

Шольц планує запропонувати Пісторіусу стати новим міністром оборони Німеччини, пише Вloomberg. "Очікується, що Шольц висуне кандидатуру Пісторіуса... у вівторок (17 січня - Ред.)", - з'ясувала агентство.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що Крістіне Ламбрехт офіційно подала заяву про відставку з посади очільника Міноборони Німеччини. У Bloomberg пов'язують це рішення з тиском на тлі незгоди влади Німеччини відправити в Україну бойові танки Leopard 2.

Західні ЗМІ дізналися, що фаворитом на посаду міністра оборони називають чинну уповноважену федерального уряду у справах збройних сил Єву Хегль.

Хто такий Борис Пісторіус - що про нього відомо

Борис Пісторіус народився у 1960 році. З 2006 до 2013 року був мером міста Оснабрюк. З 2013-го обіймає посаду глави МВС Нижньої Саксонії. З 2017 року був членом Державного парламенту в Ганновері.

До недавнього часу він був у стосунках з екс-дружиною колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера - німецькою журналісткою та письменницею Доріс Шредер-Кьопф.

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