Майбутній канцлер не бачить перешкод для виділення коштів.

Німеччина має намір виділити додаткові 3 млрд євро в рамках військової допомоги Україні. Таку заяву на пресконференції зробив майбутній канцлер, лідер ХДС Фрідріх Мерц, передає Tagesschau.

За його словами, пакет допомоги має схвалити Верхня палата парламенту. Мерц очікує, що Бундесрат ухвалить відповідне рішення вже 21 березня.

Уточнюється, що збільшити допомогу Україні домовилися ХДС/ХСС, СДПН і "Зелені". На думку Мерца, нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц погодиться на виділення коштів, щойно буде схвалено фінансовий пакет на оборону та інфраструктуру.

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"Я припускаю, що рішення буде ухвалено не пізніше наступного тижня. Є підтвердження", - наголосив Мерц, зазначивши, що проблем щодо виділення коштів більше немає.

Після перемоги на виборах, які відбулися 23 лютого, лідер ХДС обіцяв, що рішення про додаткову допомогу Україні буде обов'язково ухвалено.

Військова допомога Україні

Ще до парламентських виборів у Німеччині обговорювали можливість виділення 3 мільярдів євро для України. Проте тоді Олаф Шольц зняв це питання з порядку денного. Канцлер також говорив, що після закінчення війни Україна повинна мати потужну армію, і саме на цьому будуть зосереджені союзники ФРН.

6 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтверджував, що в Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на 3 млрд євро. Він зазначав, що у 2025 році також буде поставлено додаткові три системи IRIS-T, SLS і три IRIS-T SLM.

Водночас Канада вперше виділила від заморожених російських активів 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у рамках ініціативи G7 ERA, а 7 березня Києву надійшли 752 мільйони фунтів від Великої Британії.

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