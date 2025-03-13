Кошти будуть спрямовані на пріоритетні потреби державного бюджету.

Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів", - написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на пріоритетні потреби державного бюджету.

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У Міністерстві фінансів нагадали, що механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів. Кредит надається на 30 років.

"Канада є надійним та непохитним партнером України. Вдячний за підтримку механізму ERA. Це справедливий та необхідний інструмент для притягнення Росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У 2025 році Канада головує в G7, і я розраховую на посилення нашої співпраці та збереження фокусу уваги на потребах України", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Доходи від заморожених активів РФ для України

7 березня в Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Наша держава отримала 752 мільйонів фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Важливо, що ці кошти можна спрямувати на зміцнення української обороноздатності, на відміну від іншої фінансової допомоги від різних країн.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на Заході поки що немає єдності щодо питання арешту російських активів. За його словами, деякі лідери побоюються наслідків арешту російських активів або для євро, або для банківської системи.

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