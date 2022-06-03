Долю 42 танків Leopard 2 A4 вирішуватиме федеральний уряд ФРН.

Швейцарія дозволила Німеччині постачати іншим європейським країнам танки німецького виробництва, які раніше перебували на озброєнні швейцарської армії.

Про це повідомляє DW.

Швейцарія повернула 42 таких танки Leopard 2 A4 виробнику Rheinmetall у 2010 та 2011 роках. В міноборони Швейцарії заявили, що тепер Німеччина "може вільно приймати рішення щодо подальшої долі цих машин".

Видання зазначає, що на тлі збройного конфлікту в Україні Німеччина розглядає можливість надання зброї іншим країнам Європи, для підвищення їхньої обороноздатності.

Раніше Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72. Вона сподівається компенсувати ці втрати німецькими танками Leopard. У квітні Польща підписала контракт на постачання 250 американських танків Abrams для Війська Польського.

Польща також вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. Також у Польщі основною системою ППО буде американський Patriot.

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