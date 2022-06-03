Швейцарія дозволила Німеччині постачати іншим європейським країнам танки німецького виробництва, які раніше перебували на озброєнні швейцарської армії.
Про це повідомляє DW.
Швейцарія повернула 42 таких танки Leopard 2 A4 виробнику Rheinmetall у 2010 та 2011 роках. В міноборони Швейцарії заявили, що тепер Німеччина "може вільно приймати рішення щодо подальшої долі цих машин".
Видання зазначає, що на тлі збройного конфлікту в Україні Німеччина розглядає можливість надання зброї іншим країнам Європи, для підвищення їхньої обороноздатності.
Раніше Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72. Вона сподівається компенсувати ці втрати німецькими танками Leopard. У квітні Польща підписала контракт на постачання 250 американських танків Abrams для Війська Польського.
Польща також вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. Також у Польщі основною системою ППО буде американський Patriot.