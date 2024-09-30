Норвегія може звести паркан уздовж частини або всього майже 200-кілометрового кордону.

Норвегія за прикладом Фінляндії планує побудувати паркан уздовж частини або всього 198-кілометрового кордону з Росією. Про це заявила міністр юстиції цієї країни Емілі Енгер Мель, повідомляє Independent.

Вона зазнчила, що прикордонний паркан "дуже цікавий" не тільки тому, що він може діяти як стримуючий фактор":

"Він містить датчики та технологію, які дозволяють виявляти, якщо люди рухаються близько до кордону".

За словами міністра, нині уряд Норвегії розглядає "кілька заходів" для посилення безпеки на кордоні з Росією на півночі Арктики, таких як встановлення огорожі, збільшення кількості прикордонного персоналу або посилення моніторингу. При цьому якщо ситуація з безпекою погіршиться, норвезький уряд готовий закрити кордон на деякий термін.

Кордон скандинавських країн із РФ

Фінляндія закрила кордон із Росією після того, як понад 1300 мігрантів із третіх країн без належних документів або віз — надзвичайно велика кількість — в’їхали в країну за три місяці, лише через кілька місяців після того, як країна стала членом НАТО.

Фінські прикордонники кажуть, що огорожі, обладнані першокласним обладнанням для спостереження, розташовані здебільшого навколо пунктів пропуску, необхідні для кращого моніторингу та контролю за будь-якими мігрантами, які намагаються перетнути кордон з Росії.

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