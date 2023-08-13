Вогонь може поширитися на склад, який знаходиться поруч.

У російському місті Раменське Московської області сталася потужна пожежа - на території виробничо-складського комплексу нібито загорілися пластикові піддони.

Площа пожежі станом на 12:48 неділі, 13 серпня, була 1,8 тисяч кв. метрів, повідомила прокуратура Московської області в Telegram. У МНС РФ написали, що на місці події працюють 26 одиниць техніки і понад 70 осіб. Є загроза поширення вогню на склад, який знаходиться поруч.

У прокуратурі вже придумали можливу "мирну" причину пожежі в Раменському. "Попередня причина загоряння - порушення протипожежних вимог при виробництві зварювальних робіт", - йдеться у повідомленні відомства.

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Вдень 13 серпня стало відомо, що в Раменському було чути вибух, а потім люди побачили вогонь і чорний дим. Журналісти дізналися, що пожежа в Раменському сталася на Донінському шосе на складі одного з місцевих підприємств. За відомостями ЗМІ, на складі нібито знаходилося добриво.

Варто зазначити, що після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, на російській території вже не раз були "хлопки" і відбувалися масштабні пожежі на важливих об'єктах.

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