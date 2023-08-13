У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу у 2 тисяч квадратів.
Як повідомляють російські Телеграм-канали, потужна пожежа спалахнула у Раменському. Місцеві жителі повідомили, що почули вибух, а потім побачили полум'я та дим.
Як пише Shot, займання сталося на складі одного з місцевих підприємств на Донінському шосе: між АЗС та інженерно-науковим центром ТЕМП.
"У складі, що горить, знаходяться добрива. Вогонь охопив майже 2000 квадратів. Причини пожежі та інформація щодо постраждалих уточнюються", - пише канал.
На відео з місця події видно, що підприємство охопило густе полум'я. На місці працюють екстрені служби, але приборкати вогонь не вдається. Влада мовчить щодо інциденту.
Вибухи у Росії
Останніми місяцями у Росії стає все тривожніше. Нещодавно Москву атакували невідомі безпілотники. Очевидці повідомляють про вибух.
Як пише CNN, "серпневе прокляття" повернулося у Росію. Цього року росіяни зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів.
Вранці росіяни заявили, що безпілотник атакував Бєлгородську область. Його нібито збили. Кілька хвилин тому окупанти заявили, що збили ще два безпілотники.