Це відбулося відповідно до парламентської резолюції, спрямованої на відновлення неупередженості державних ЗМІ, які довгий час вважалися рупорами правонаціоналістичного уряду PiS.

Новий уряд Польщі, очолюваний прем'єр-міністром Дональдом Туском і його проєвропейським кабміном, через тиждень після вступу на посаду здійсннив рішучі дії - звільнив керівництво державних ЗМІ.

Як пише Der Spiegel, цей крок розглядається як спроба скасувати рішення попереднього національно-консервативного уряду партії PiS, який був звинувачений у використанні державних ЗМІ для пропагандистських цілей.

Безпосереднім наслідком цих дій стало припинення роботи кількох державних мовників, у тому числі TVP Info, TVP1, TVP3 і TVP World, які припинили своє мовлення. Звільнення торкнулися керівників і членів правління державного телебачення, радіо та інформаційного агентства, про що оголосило Міністерство культури. Це відбулося відповідно до парламентської резолюції, спрямованої на відновлення неупередженості державних ЗМІ, які довгий час вважалися рупорами правонаціоналістичного уряду PiS. Резолюція про відновлення "неупередженості та надійності" громадських ЗМІ була прийнята парламентською більшістю нової коаліції, яку бойкотували члени PiS.

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Після голосування лідер PiS Ярослав Качинський разом з колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким приєднався до протестувальників біля будівлі державного телебачення, заявивши, що захищає "плюралізм ЗМІ". Качинський оголосив про продовження протестів політиків PiS, підкресливши важливість свободи ЗМІ та критичних ЗМІ в демократичному суспільстві.

Зміна влади в Польщі - деталі

Депутати Сейму Польщі проголосували за висунення лідера партії "Громадянська платформа" і кандидата від об'єднаної опозиції Дональда Туска на пост прем'єра країни.

15 жовтня в Польщі пройшли вибори до Сейму. На виборах було обрано 460 депутатів Сейму. Понад 100 депутатів були обрані вперше. Президентська партія "Право і справедливість" отримала 35,38% голосів виборців і 194 місця в парламенті, що значно менше парламентської більшості (231). На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська коаліція" Дональда Туска, яка отримала 30,7% голосів виборців і 157 місць. За нею йдуть "Третій шлях" - 14,40% і 65 місць, "Лівиця" - 8,61% і 26 місць, крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" - 7,16% і 18 місць.

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