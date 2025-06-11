З урахуванням поточних реалій Європа і США не готові до затяжної війни.

Оборонна промисловість України закликає Захід відмовитися від давньої залежності від витонченого і дорогого озброєння на користь дешевших, масово вироблених систем.

Генеральний директор Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Гончаров в інтерв'ю Business Insider заявив, що давній фокус Європи і США на обмежених партіях високотехнологічних систем може виявитися серйозним недоліком у затяжному конфлікті. Такі системи хороші, але головне - це кількість.

Аргумент на користь масовості

"Війна в Україні показує: вам не потрібна жменька ультраточної і дорогої зброї. Вам потрібна величезна кількість досить ефективного вогневого засобу", - підкреслює Гончаров.

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Він навів приклад високоточної керованої артилерійської міни M982 Excalibur (вартість одного снаряда - 100 тисяч доларів), яка, за його словами, "не працює", коли супротивник застосовує системи радіоелектронної боротьби і використовує звичайні артилерійські снаряди, що коштують у 30 разів дешевше.

Він навів як приклад самохідну гаубицю M107, що надійшла на озброєння США ще в 1960-х - як приклад недорогої, але масової та ефективної вогневої підтримки. "Вам не потрібні 10 шведських Archer - можливо, найкращих артилерійських систем у світі. Замість цього потрібні 200 дешевих гаубиць, таких як українська "Богдана"", - додає він.

Через величезний масштаб ушкоджень, високе зношення боєприпасів і техніки в таких боях потрібен постійний потік озброєнь, щоб продовжувати боротьбу - особливо з огляду на те, що немає гарантії, що дорога "високоточна" зброя дійсно стане переломним фактором, пише ЗМІ.

Виснажлива війна на виснаження

Війна, розв'язана Росією проти України, супроводжується масовим застосуванням артилерії і колосальною витратою боєприпасів. У певному сенсі вона нагадує руйнівні битви Першої та Другої світових воєн - з величезними втратами серед особового складу і техніки.

Росія має одну з найбільших армій у світі, підтримувану численним населенням. Вона багаторазово демонструвала готовність вести виснажливу війну, кидаючи в бій великі маси військ і техніки, щоб повільно вимотувати противника.

Під час вторгнення російська армія втратила колосальну кількість техніки - понад 3600 основних бойових танків і майже 8000 бронемашин. Росія може дозволити собі такі втрати завдяки чисельності. Україна ж стикається з нестачею зброї, боєприпасів і людей. У відповідь українці роблять ставку на дешеві дрони як елемент асиметричної війни - втім, і Росія активно застосовує безпілотні системи.

Китай, ще одна причина для занепокоєння на Заході, будує свою армію за схожою логікою: масова структура, здатна витримувати втрати.

А Захід, своєю чергою, готувався до іншої війни. Останні два десятиліття західні країни вели війни з низькорівневими противниками, де перемогу забезпечувала технологічна перевага. Але зараз Європа і НАТО нарешті починають прокидатися. Витрати на оборону зростають швидкими темпами.

Що відомо про озброєння Європи та НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що щоб воювати без США, Європі потрібні ще щонайменше 1000 літаків і танків. Крім того, експерти підрахували і кількість інших систем, необхідних континенту, якщо Сполучені Штати "вийдуть із гри".

Генсекретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, закликав країни Північноатлантичного Альянсу повернути видатки на оборону до рівня, що був встановлений у період Холодної війни. "Ми все ще витрачаємо набагато менше, ніж під час Холодної війни. Навіть незважаючи на те, що загрози нашій свободі та безпеці такі ж великі - якщо не більші", - наголосив він.

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