Російська пропаганда знову показала відсутність зачатків критичного мислення.

Російські пропагандисти заявили, що серед виконавців теракту в Туреччині була жінка на ім'я Фарах Карім. Насправді це персонаж із популярної комп'ютерної гри, пише "Осторожно, новости".

Так, на чиюсь провокацію або жарт клюнули Олег Царьов та Ігор Димитрієв, які зрадили Україну і перейшли на бік РФ. Обидва опублікували пости про те, що серед виконавців теракту було впізнано представницю "Робітничої партії Курдистану" Фарах Карім. Обидва опублікували її портрет.

Як зазначає канал "Осторожно, новости", насправді Фарах Карім є героїнею серії шутерів Call of Duty. Там вона виступає як засновниця Сил визволення Урзикстану - вигаданої держави зі світу гри. Опублікований Царьовим і Димитрієвим портрет жінки теж є змодельованим на комп'ютері зображенням.

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Інші казуси російської пропаганди

Як писав УНІАН, російські пропагандисти не вперше потрапляють на інтернет-жарти і тролінг, приймаючи їх за чисту монету. Так, у травні відомий російський телеведучий Володимир Соловйов заявив, що президент Ірану Ебрахім Раїсі був убитий ізраїльським агентом на ім'я Елі Коптер. Пропагандист не зрозумів, що це був жарт ізраїльтян, а Елі Коптер - це слово helicopter, тобто вертоліт. Саме на вертольоті розбився Раїсі.

Також ми розповідали, як російська пропаганда довго розхвалювала Z-поета за його вірші, опубліковані в Мережі. Потім з'ясувалося, що ця особистість є вигаданою, а вірші насправді написані в період Другої Світової війни ідейним нацистом.

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