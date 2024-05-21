Російська пропаганда продемонструвала повну безграмотність і відсутність почуття гумору.

Російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі розповів, що вбивство президента Ірану Ебрагіма Раїсі скоїв такий собі Елі Коптер. Насправді - це просто розбите на дві частини слово "гелікоптер" англійською мовою.

Як повідомляє російський опозиційний Telegram-канал "Сирена", Соловйов показав у своїй програмі фрагмент репортажу ізраїльського телеканала, у якому йдеться про те, що до загибелі Раїсі може бути причетний "агент Моссада" такий собі Елі Коптер.

Судячи з усього, пропагандист не зрозумів або просто проігнорував той факт, що ізраїльські журналісти просто озвучили у своїй програмі інтернет-жарт. "Агента Елі Коптера" придумали користувачі Твіттера, просто розділивши на дві частини англійське слово "гелікоптер", тобто вертоліт - Heli Copter.

Попри те, що жарт легко читається, Соловйов цілком серйозно показав своїм глядачам фрагмент чужої передачі іноземною мовою, заявивши, що це - частина програми французького телеканалу. При цьому для росіян дали синхронний переклад того, що йшлося в цьому фрагменті: "Група ХАМАС повідомляє, що пілот вертольота був агентом "Моссада" і навіть називає ім'я - Елі Копта".

Після цього Соловйов із серйозним обличчям розповів глядачам, що історично для Ізраїлю "політичне вбивство є абсолютно прийнятною формою боротьби за виживання своєї країни".

Канал "Голос Ізраїлю" публікував цей жарт, який тиражували багато користувачів соціальних мереж.

"Бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам" (ХАМАС) із посиланням на якісь джерела: "За падінням вертольота Раїсі стоїть агент МОССАДА на ім'я Елі Коптер (Heli Copter)", - писав канал.

Сьогодні ресурс констатував, що жарт у РФ не зрозуміли: "Соловйов "розкрив" убивцю іранського президента Раїсі. Ним виявився агент Моссада Елі Коптер. Хто-небудь йому скаже?"

Загибель президента Ірану

Нагадаємо, Ібрагім Раїсі загинув унаслідок аварійного приземлення вертольота ввечері 19 травня. Як заявило іранське агентство Mehr, лідер іранців "потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану".

Раїсі був потенційним наступником старого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї. Гелікоптер упав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти через те, що підтримує відносини з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом.

Зазначалося, що погода також могла бути причиною катастрофи - іранська влада повідомила, що спроби виявити місце катастрофи були ускладнені туманом, вітром і сильним дощем. При цьому вертоліт був непридатний для експлуатації за таких погодних умов.

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