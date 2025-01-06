У Мінську стверджують, закликали Зеленського до переговорів.

У Мінську підтвердили факт телефонної розмови Олександра Лукашенка з Володимиром Зеленським у перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Однак, як заявила в коментарі РБК прессекретарка білоруського диктатора Наталя Ейсмонт, жодних вибачень із білоруського боку не було.

"Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що. Насамперед тому, що Україна, як ми пам'ятаємо, першою ввела санкції проти Білорусі, побігши навіть попереду Америки і всього Заходу", - сказала Ейсмонт.

За її словами, та телефонна розмова в принципі відбулася "винятково завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента Миколи, у якого в телефоні був особистий контакт Зеленського".

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"У чому була суть тієї розмови: наш Президент насамперед говорив про те, що конфлікт розгорівся на території України, на території Зеленського, і саме йому через деякий час доведеться більше, ніж будь-кому відповідати за загибель людей! Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів", - заявила прессекретарка Олександра Лукашенка.

Зеленський розповів про розмову з Лукашенком

Як писав УНІАН, в інтерв'ю американському журналісту Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Олександр Лукашенко дзвонив йому і вибачався перед Києвом за обстріли, які Росія веде з білоруської території.

"Ну, ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому говорив, що не треба. Це було без мене", - переказував Зеленський слова Лукашенка.

Слід зазначити, що в жовтні сам Лукашенко в інтерв'ю ВВС стверджував, що Путін напав на Україну з білоруської території без узгодження з Мінськом.

"Проходили навчання за участю кількох тисяч російських солдатів. Путін почав виводити ці війська з того місця, де вони перебували на півдні Білорусі, вниз по дорозі, уздовж кордону з Україною. У якийсь момент він перенаправив частину цих військ на Київ. Я впевнений, що їх спровокували", - говорив тоді Лукашенко, але стверджував, що не обговорював цього питання з Путіним.

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