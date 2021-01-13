Він уточнив, що купив квитки на авіарейс компанії "Победа".

Російський опозиційний політик Олексій Навальний назвав дату свого повернення в Росію після лікування в Німеччині.

Як повідомив опозиціонер у своєму Telegram-каналі, він повернеться до РФ у неділю, 17 січня. Він уточнив, що купив квитки на авіарейс компанії "Победа".

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"Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як завжди: фабрикують нові кримінальні справи проти мене. Але що вони там роблять мені не дуже цікаво. Росія - моя країна, Москва - моє місто, я за ним сумую. Тому сьогодні вранці я зайшов на сайт компанії "Победа" і купив квитки. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победи". Зустрічайте 😉", - написав Навальний.

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Автор: Андрій Василюк