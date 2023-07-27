Кулеба закликав відновити права української спортсменки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування скасувати відсторонення української фехтувальниці Ольги Харлан від участі у чемпіонаті світу.

У мікроблозі Twitter він розкритикував поведінку російської спортсменки Анни Смирнової. "Анна Смірнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти в брудну гру з шоу рукостискань. Саме так діє російська армія на полі бою", - зазначив міністр.

"Ольга Харлан виграла чесну конкуренцію і проявила гідність. Я закликаю Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", - додав Кулеба.

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Радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк оприлюднив фотографію російської спортсменки у солдатській шапці-вушанці.

"На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці. Це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кровʼю?" - написав він у Twitter.

Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці

Як відомо, українські спортсмени принципово відмовляються тиснути руку росіянам після змагань.

Сьогодні Харлан перемогла Смирнову у поєдинку з рахунком 15:7. Коли та підійшла потиснути руку, українка запропонувала "вдаритися" шаблями. Однак росіянка відмовилася, вимагаючи саме рукостискання.

Вже згодом стало відомо, що українську спортсменку не допустили до поєдинку зі спортсменкою з Болгарії Іоанною Івлієвою, віддавши їй перемогу.

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