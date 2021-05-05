В цілому у війні в ЦАР беруть участь від 800 до 2000 російських найманців.

Російські найманці в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) грабують і вбивають мирних жителів, а також здійснюють групові зґвалтування.

Про це повідомляється в розслідуванні, опублікованому міжнародним французьким радіо (RFI), передає DW.

Зазначається, що російські найманці борються на боці урядових військ.

Розслідування засноване на свідченнях очевидців і документах робочої групи ООН з питання про використання найманців. У ньому наводиться не менше 100 випадків порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права, скоєних армією ЦАР спільно з російськими союзниками, або тільки одними росіянами, у період з 1 січня до середини квітня 2021 року.

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У документах згадано 26 позасудових страт, 5 зґвалтувань, а також 27 випадків довільних арештів та позбавлення волі.

Наприклад, після того, як в грудні 2020 року армія ЦАР за підтримки російських найманців відбила у повстанців місто Бамбарі, росіяни увірвалися в мечеть, де ховалися як бойовики, так і мирні жителі, в тому числі жінки й діти. Увійшовши в мечеть, росіяни почали "стріляти на всі боки", а потім без суду стратили трьох молодих людей.

Крім того, після захоплення Бамбарі в місті почалися масові довільні арешти. Заарештовані пропали безвісти, розповіли RFI їхні родичі.

У цілому в громадянській війні в ЦАР, що триває з 2012 року, беруть участь від 800 до 2000 російських найманців, стверджують джерела RFI. Російське посольство в країні визнає, що в ЦАР перебувають 535 російських інструкторів. За словами російських дипломатів, їхні найманці нібито не беруть прямої участі в бойових діях, за винятком випадків, коли на них нападають.

Однак саме росіяни, як вважають багато хто в ЦАР, зіграли вирішальну роль в контрнаступі урядової армії в 2020-2021 роках, що дозволив відбити у повстанців більшість великих міст країни, зазначає RFI.

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Автор: Олександр Топчій