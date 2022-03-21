Будапешт також не підтримає санкції щодо постачання енергоресурсів.

Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це нібито може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти введення миротворців в Україну через ризики початку сухопутної війни

Про це заявив глава МЗС країни Петер Сійярто, пише Hirado.

"Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий військовий ризик", - стверджує угорський міністр.

Він також запевнив, що країна не блокуватиме постачання зброї в Україну іншими членами ЄС, однак сама цього робити не буде.

Сійярто підкреслив, що Будапешт виступає проти санкцій щодо поставок російських енергоресурсів.

"Ми не підтримаємо санкції, які ставлять під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини", - сказав він.

Раніше стало відомо, що Євросоюз розгляне можливість введення нафтового ембарго щодо Росії через розгорнуту війну РФ проти України.