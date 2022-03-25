Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна підтримка.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи із зверненням до Європейської ради та народів Європи, Зеленський безпосередньо звернувся до Орбана:

"Угорщина... я хочу зупинитися тут і бути відвертим. Один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був в Будапешті. Я обожнюю ваше місто. Я був багато разів - дуже красиве, дуже душевно. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти у житті".

Зеленський зазначив, що був на набережній зі своєю сім’єю і бачив меморіал "Взуття на річці Дунай" (йдеться про меморіал на згадку про жертви Голокосту, встановлений в 2005 на березі Дунаю в Будапешті - УНІАН) про масові вбивства. "Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі", - сказав Зеленський звертаючись до Орбана.

"І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття. У Маріуполі, там такі ж самі люди. Дорослі і діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже нема. А ти вагаєшся – вводити санкції або ні? Вагаєшся – пропускати зброю або ні? Вагаєшся – торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати", - заявив президент України.

Він наголосив, що Україні потрібна підтримка. "Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо в твій народ. Ми віримо в Європейський Союз.І ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це нібито може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти введення миротворців в Україну через ризики початку сухопутної війни.