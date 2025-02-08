Також угорський прем’єр заявив, що через політику Брюсселю "Європу заполонили мігранти".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив керівництво Європейського Союзу у "знищенні Європи". Зокрема він дорікнув йому виділенням грошей Україні і тим, що Європу "заполонили мігранти". Про це політик написав у соціальній мережі Х.

"Брюссельські бюрократи знищили Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші направляють в Україну на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти", - зазначив Орбан.

За його словами, за останні дев’ять років до Європи прибуло дев’ять мільйонів мігрантів. Угорський прем’єр згадав американського фінансиста-мільярдера Джорджа Сороса, який, за словами Орбана, оголосив, "що в Європу необхідно випускати 1 млн мігрантів щороку".

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"Вторгнення мігрантів до Європи, обмін населенням – це не теорія змови, а сама практика. Настав час шукати нові теорії змови, адже всі старі збулися", - додав Орбан.

Останні заяви Орбана та його оточення

Як повідомляв раніше УНІАН, в угорському уряді вирішили подумати про вихід країни з ВООЗ. Голова адміністрації премʼєр-міністра Гергей Гульяс сказав, що "якщо наймогутніша країна світу вирішила вийти з міжнародної організації", маючи на увазі США, то і уряду Угорщини варто подумати, чи не піти йому "на цей крок".

Також в Угорщині заявили, що погодяться не блокувати нові санкції ЄС проти Росії лише після домовленості з президентом США Дональдом Трампом. За словами міністра європейських справ країни Яноша Бока, Європейський Союз має бути "дуже обережним" під час прийняття нових санкцій проти РФ.

Крім того, лідер Угорщини Орбан погрожував накласти вето на санкції Європейського Союзу проти Росії через пів року, якщо до того часу Україна не відновить транзит російського газу.

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