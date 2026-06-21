У Польщі активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом

Представники ліберально-демократичної частини польського суспільства заявили, що не погоджуються з вчинком Навроцького.

У Польщі активісти вирішили нагородити президента України Володимира Зеленського власним "Орденом Майбутнього" після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його Ордена Білого Орла. Про це пише портал Sestry.

Зазначається, що представники ліберально-демократичної частини польського суспільства не згодні з вчинком Навроцького. Вони підкреслили, що подібними діями президент Польщі підживлює російську пропаганду.

"Українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі та Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію напередодні парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", – йдеться у заяві активістів.

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Вони зазначили, що автором "Ордена Майбутнього" є відомий польський художник і графічний дизайнер Шимон Шиманкевич.

"Тому, як громадяни Республіки Польща, ми вручаємо власний орден. Це ініціатива знизу. Таким чином ми показуємо, що багатьох поляків не вдасться налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб гідно ставитися до інших людей", – підкреслили активісти.

Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла – що відомо

Нагадаємо, що раніше президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він заявив, що у польсько-українських відносинах "є межі, які не можна переступати".

Навроцький наголосив, що це рішення пов’язане з тим, що раніше Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Він пояснив, що для переважної більшості польського суспільства Українська повстанська армія "залишається формуванням, відповідальним за жорстокі злочини".

Незабаром після цього президент України надіслав Орден Білого Орла президенту Польщі. Він показав фото з "Нової пошти", де готували посилку для відправлення нагороди.

Потім другий, третій і п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко також вирішили відмовитися від Ордена Білого Орла. Колишні лідери України наголосили, що ця нагорода була адресована не їм, а українському народу.

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