Україна хоче завершити війну до кінця року: Зеленський звернувся із заявою до лідерів ЄС

За словами глави держави, кожна демократична нація в Європі заслуговує на членство в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив на саміті ЄС, що майбутнє Європи формується завдяки обороні України, а найкращою гарантією безпеки для майбутнього блоку буде надання Києву прискореного членства, цитує Reuters.

Глава держави розповів, що повідомив країнам-членам про те, що Україна хоче завершити війну з РФ до кінця року, а також закликав їх допомогти Києву підготуватися до наступної зими, надавши ракети протиповітряної оборони та паливо.

"Кожна демократична нація в Європі заслуговує на членство в ЄС, і Україна заслуговує на це, бо заплатила більше, ніж будь-яка інша країна, за своє право бути вільною, незалежною та… європейською. Майбутнє Європи - вільної, об’єднаної і, звісно, мирної - вирішується у нашій обороні. Це свідчить про те, наскільки унікальною є наша ситуація", - заявив Зеленський.

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Водночас у своєму зверненні до європейських лідерів президент визнав, що не всі члени підтримають прискорене вступне членство. Зазначається, що Угорщина вимагала вилучити відповідні формулювання із заяви Європейської ради, яка була опублікована після саміту.

"Найважливішим таким кроком - я знаю, що не всім це до вподоби - могло б стати прискорене вступне членство України до ЄС", - пояснив глава держави.

Також Україна зверталася до США за підтримкою у своїх зусиллях щодо пошуку вирішення конфлікту, який триває вже понад чотири роки.

"Звісно, ми хочемо закінчити цю війну до зими - за допомогою дипломатії та тиску на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін - це війна", - висловився Зеленський.

За його словами, якщо війна буде тривати і далі, то Україні потрібні будуть газ, дизельне пальне, енергетичне обладнання та ракетний пакет щонайменше з 300 ракет.

Президент додав, що безпека Європи залежить від забезпечення фінансування збройних сил України, а ЄС та "коаліція охочих" країн, які підтримують Київ, можуть розробити фінансові інструменти для цього.

Крім того, він закликав виділити 6 мільярдів євро ($6,9 мільярда) з Європейського фонду миру ЄС, призначеного для підтримання міжнародної безпеки.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до переговорів із Путіним щодо врегулювання війни. Однак він закликав Європу залишатися пильною та продовжувати тиск на Москву.

"Європа має бути залучена, щоб ми мали сильну позицію, щоб повністю дотримуватися санкцій без лазівок, конфіскації без винятків та фінансування України", - зауважив глава держави.

Крім того, він закликав українців бути готовими до нових атак російських військ, які можуть "посилити ракетні та безпілотні удари по нас. Будь ласка, користуйтеся укриттями, я вас закликаю".

Мирні переговори щодо України - останні новини

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про шанс відновити переговори про завершення війни. Він поінформував державного секретаря про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на Росію.

"Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США", - зауважив Сибіга.

Водночас Bloomberg писав, що Європа хоче провести переговори з Росією вже наступного місяця. Зокрема Британія, Франція та Німеччина хочуть змусити РФ припинити війну на лінії фронту, а також надати Україні надійні гарантії безпеки, включно з розгортанням багатонаціональних сил. У плані цих країн провести такі переговори за участі Європи, США, РФ та України вже наступного місяця.

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