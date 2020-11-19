Законодавці, зокрема, закликали ввести санкції проти винних в отруєнні Олексія Навального, а також проти осіб, які організували й планували цей злочин.

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, в якій засудила "явно цілеспрямоване отруєння" російського опозиціонера Олексія Навального.

Також вона закликала американську владу до введення санкцій проти Росії, пише НВ з посиланням на прес-службу відомства.

Документ був схвалений з поправками після 40-хвилинних дебатів. За прийняття документа проголосував 371 конгресмен, 18 висловилися проти.

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Законодавці, зокрема, закликали держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів країни Стівена Мнучіна скористатися їх повноваженнями в рамках Акту про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського 2012 року і так званого Глобального акту про права людини імені Магнітського для введення санкцій проти винних в отруєнні, а також проти осіб, які організували і планували цей злочин. Серед іншого запропоновано заморозити їх активи і заборонити в'їзд до Сполучених Штатів.

Для вивчення того, чи є отруєння Навального наслідком "застосування хімічної зброї урядом РФ в порушення міжнародного права", передбачений 60-денний "звітний період".

Законодавці також закликали адміністрацію США "підтримати міжнародні або багатосторонні зусилля для забезпечення незалежного, неупередженого і ретельного розслідування" отруєння Навального, а уряд РФ - співпрацювати в проведенні такого розслідування.

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Резолюції Палати представників не мають юридичної сили й носять суто рекомендаційний характер.

Навального отруїли: що зараз відомо

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Нині він перебуває в німецькій клініці. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

Європейські політики неодноразово закликали Росію розслідувати факт отруєння Навального.

4 вересня посли всіх 30 держав-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку отруєнням Навального.

Що таке отрута "Новачок"

"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і й 1980-і роки.

До групи "Новачок" належить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони в вісім разів перевершують по токсичності газ VX - найбільш отруйна з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.

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Автор: УНІАН