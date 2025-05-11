Ім'я Папи завжди має глибоке символічне значення і є вказівником його стратегічного бачення того, як має діяти церква.

Взявши ім’я Лев XIV, новий Папа Римський хотів показати, що римська церква під його проводом має стати соціальним орієнтиром для вірян в умовах нової технологічної революції. Про це понтифік заявив на своїй першій зустрічі з кардиналами Священної колегії, пише Vatican News.

Так, він підтвердив здогадку оглядачів, які припускали, що нове папське ім’я є відсилкою до Лева XIII, який наприкінці XIX століття видав історичну енцикліку Rerum Novarum – документ, що роз’яснює кардиналам ключову місію церкви на осяжний час. Тоді в Rerum Novarum віра розглядалася як "соціальне питання в контексті першої великої промислової революції".

"Сьогодні Церква пропонує кожному свою спадщину соціального вчення, щоб відповісти на чергову промислову революцію та розвиток штучного інтелекту, які ставлять нові виклики у захисті людської гідності, справедливості та праці", – заявив Лев XIV.

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Новий Папа Римський

Як писав УНІАН, днями Католицька церква обрала нового Папу Римського після смерті Папи Франциска. Конклав розпочався 7 травня у Сикстинській капелі Ватикану, де 133 кардинали зібралися для таємного голосування. У перший день голосування нового понтифіка обрати не вдалося.

Але вже 8 травня з труби на даху Сикстинської капели піднявся білий дим, що означало успішне обрання нового Папи Римського. Новим понтифіком став американський кардинал Роберт Прево, який обрав ім’я Лев XIV.

До свого обрання він мав значний досвід роботи в Латинській Америці, зокрема в Перу, де служив єпископом. Прево відомий своєю прогресивною позицією щодо соціальної справедливості, захисту прав бідних та реформи церковної ієрархії, що, ймовірно, позначиться на подальшому курсі Ватикану. Він також має репутацію миротворця і прибічника діалогу з іншими конфесіями.

У своїй першій публічній появі Папа Лев XIV окреслив пріоритети свого понтифікату, зосередившись на єдності Церкви та соціальній справедливості.

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