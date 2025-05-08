Ім'я нового понтифіка поки що невідоме.

Конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського - з труби на даху Сикстинської капели йде білий дим. Про це пише The Guardian.

Білий дим означає, що нового Папу Римського обрано. Кардинали віддали за одного з кандидатів понад дві третини голосів.

Хто став новим Папою Римським, поки невідомо.

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Сьогодні в Сикстинській капелі у Ватикані розпочався новий раунд голосування з виборів Папи Римського. До цього кардинали голосували вже тричі, але поки що не змогли обрати нового главу Католицької церкви.

Про результати виборів кардинали повідомляють за допомогою диму від спалюваних бюлетенів. Білий дим означає, що голосування закінчилося обранням понтифіка, чорний - що результату знову досягти не вдалося.

Вибори Папи Римського

21 квітня 2025 року пішов з життя Папа Римський Франциск. 88-річний понтифік помер у своїй резиденції.

7 травня, у перший день голосування кардинали католицької церкви не обрали нового Папу Римського. Про це стало відомо, коли з димаря Сикстинської капели повалив чорний дим.

Тоді усі 133 кардинали, які брали участь у голосуванні, повернулися до резиденції Санта-Марта у Ватикані, де залишалися в ізоляції.

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