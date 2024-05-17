Один із військових розповів, що українські розвіддрони "просто зникли".

На початку російського наступу на Харківському напрямку вийшли з ладу термінали Starlink.

Про це пише The Washington Post з посиланням на слова бійця 125-ї бригади територіальної оборони. Він каже, що українські військовослужбовці щодня використовували розвідувальні дрони для відстеження нарощування сил РФ по той бік кордону.

Однак 10 травня бригада втратила всі відеодані через російські електронні перешкоди. Журналісти зазначають, що повне відключення пристроїв Starlink відбулося вперше за час повномасштабної війни.

Відео дня

"У певний момент ми залишилися абсолютно сліпими. Це була найбільша проблема - ми не бачили, як вони пересуваються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали", - сказав 53-річний командир безпілотного підрозділу з позивним "Артист".

Відключення Starlink на фронті: що відомо

Раніше ЗМІ публікували уривок із біографії Ілона Маска, у якому йшлося, що американський мільярдер наказав своїм інженерам відключити покриття Starlink під час української атаки на Крим.

Узимку стало відомо, що російські загарбники почали масово використовувати Starlink на окупованих територіях України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що це питання обговорювали зі SpaceX і Україна вже знає, як перешкодити окупантам.

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