Українські підрозділи опинилися у вкрай вразливому становищі, залишившись без зв'язку.

Росія дедалі частіше перешкоджає українській службі Starlink, застосувавши передову технологію для втручання в супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска. Це призвело до нових збоїв на північній лінії фронту.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, перед просуванням Росії на Харківщині воїни 92-ї десантно-штурмової бригади втратили життєво важливий ресурс - супутниковий інтернет-сервіс Starlink , який солдати використовують для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників, вкрай уповільнився.

Starlink був критично важливим для української армії з перших днів війни. Без повноцінної роботи терміналів вони не могли швидко спілкуватися та ділитися оперативною інформацією. Саме це і сталося на новій лінії північного фронту.

Відео дня

Що в основі збоїв?

Як пише видання, в основі збоїв - посилення втручання з боку Росії. Перед наступом на Харківщину росіяни застосували потужну електронну зброю та більш складні інструменти для погіршення якості обслуговування Starlink. Ці досягнення становлять серйозну загрозу для України.

"Ці дії стали стали причиною масових збоїв у роботі Starlink. Якщо вони (росіяни - УНІАН) й надалі досягнуть успіху, це може означати тактичний зсув у конфлікті, підкреслюючи вразливість і залежність України від послуг, які надає компанія Ілона Маска. Оскільки США та інші уряди співпрацюють із SpaceX, збої викликають ширші питання щодо надійності Starlink проти технічно складного противника", - пише видання.

Starlink передає інтернет-з’єднання із супутників, що обертаються навколо Землі. Сигнали приймають термінали на землі, а потім розподіляють з’єднання, як маршрутизатор Wi-Fi, на ноутбуки, телефони та інші пристрої поблизу. З 2022 року Starlink надає Україні життєво важливий інтернет-сервіс, і солдати покладаються на нього, зокрема для керування дронами.

Росія тестує "зброю" проти Starlink

Міністр цифрових технологій України Михайло Федоров сказав, що нещодавні атаки Росії на Starlink були спрямовані на використання нових і більш передових технологій. Раніше служба надзвичайно добре витримувала перешкоди, зокрема вплив РЕБів.

"Але росіяни зараз тестують різні механізми, щоб порушити якість з’єднань Starlink, тому що це дуже важливо для нас", - сказав Федоров.

За його словами, Україна постійно спілкувалася зі SpaceX для вирішення проблем. SpaceX не відповіла на запити про коментарі.

Посадовець, який очолює зусилля Росії з радіоелектронної боротьби, повідомив державним ЗМІ минулого місяця, що військові включили Starlink до "списку цілей" і розробили можливості для протидії службі.

Хоч Федоров сказав, що служба Starlink незабаром має покращитися, за словами військових і офіційних осіб, деякі збої були викликані російськими атаками. За їхніми словами, будь-які збої в критичні моменти на полі бою ставлять українську армію ще більше в невигідне становище.

"Ми програємо в електронній боротьбі. За день до атак він (Starlink - УНІАН) просто вимкнувся. Він став суперповільним ", - сказав заступник командира 92-го батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" з позивним "Аякс".

Збої поставили весь підрозділ у невигідне становище, сказав оператор безпілотника "Картель" . Під час перших бронетехнічних атак російського наступу цього місяця безпілотники почали завдавати ударів, але підключення до мережі зникло. Солдатам доводилося використовувати текстові повідомлення для спілкування, та й вони відправлялися із запізненням.

"У перші години лінія фронту була дуже динамічною. Ворог рухався. І ми теж рухалися. Нам потрібно було швидко спілкуватися", - сказав "Картель".

Що впливає на Starlink?

Карі Бінген, колишня чиновниця Пентагону та експертка з радіоелектронної боротьби, сказала, що Starlink та інші супутникові зв’язки можуть бути порушені використанням високопотужної радіочастоти для перевантаження з’єднань. За її словами, невидимі атаки зазвичай здійснюються з транспортного засобу з великою радіовежею,.

Пояснення збоїв Starlink в Україні за останній рік різні. Декілька експертів заявили, що Росія стала краще створювати перешкоди для сигналу між супутниками та наземними терміналами Starlink за допомогою потужних і точних перешкод. Інші припустили, що сервіс було порушено спеціальною електронною зброєю, встановленою на дронах, яка може ввести в оману сигнали GPS Starlink.

Різке збільшення використання Starlink також може погіршити обслуговування. У деяких випадках технічні обмеження, спрямовані на те, щоб російські війська не могли використовувати Starlink, зашкодили службі українських військових на лінії фронту. В інший час збої можуть бути більш випадковими, наприклад, на початку цього місяця, коли SpaceX повідомила про проблеми з обслуговуванням у всьому світі через сонячні бурі .

"Starlink надала Маску величезний вплив у війні, оскільки він контролює, де доступні супутникові послуги, і може вирішити припинити доступ. У деяких випадках українські офіційні особи зверталися безпосередньо до Маска з проханням увімкнути доступ до Starlink під час військових операцій, щоб вони могли завдавати ударів безпілотниками через ворожу лінію - запити, які мільярдер не завжди схвалював. Уряд США, який закупив для України термінали Starlink, іноді втягувався в переговори", - пише видання.

Starlink не продається безпосередньо в Росію. Але цього року українські чиновники публічно висловили тривогу, що РФ використовує термінали, придбані через посередників.

Starlink-залежність

Експерти попереджають, що Україна надмірно залежить від однієї компанії щодо такого життєво важливого ресурсу, особливо тієї, якою керує така непередбачувана особа, як Маск. Але залежність України від Starlink навряд чи зменшиться. Існує небагато альтернатив для такого комплексного та надійного обслуговування.

Федоров зазначив, що український уряд постійно тестує нові системи. За його словами, військові мають спеціалізовані системи для морських безпілотників, які знищили низку російських кораблів у Чорному морі.

"Але, звичайно, масового еквівалента не існує", - сказав він.

Для українського командира "Аякса" втрата сервісу Starlink повернула погані спогади про війну. Коли він воював біля російського кордону в 2022 році, його підрозділ іноді був відрізаний від Starlink, що порушувало відео з дронів, які використовувалися для наведення артилерії на відстані. Підрозділ розгорнув солдатів для прихованого спостереження за позиціями противника та наведення ударів. "Це було надзвичайно дивним", - сказав він.

Starlink на війні в Україні

Україна користується терміналами Starlink з перших місяців вторгнення РФ. Вони виручають як українських військових на фронті, так і не раз дозволяли людям зі звільнених від окупантів населених пунктів зв'язатися з рідними.

Але в роботі Starlink час від часу спостерігаються збої. Наприклад, на початку російського наступу на Харківському напрямку термінали вийшли з ладу. Зазначалося, що повне відключення пристроїв Starlink відбулося вперше за час повномасштабної війни.

Раніше ЗМІ також розповідали про те, що 2022 року Маск наказав відключити Starlink, щоб зірвати українську атаку на окупований Крим. Таке рішення було продиктовано страхом, що Москва відповість на атаку ядерною зброєю.

Нещодавно стало відомо, що на передовій уже тиждень "лихоманить" Starlink. Здебільшого проблема виражається в різкій зміні швидкості каналу, також спостерігаються втрати пакетів.

Вас також можуть зацікавити новини: